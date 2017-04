10.000 Demonstranten bei AfD- Parteitag in Köln

In der Kölner Innenstadt herrscht während des Parteitags Ausnahmezustand.

Foto: EPA

Vor Beginn der Veranstaltung versuchten in der Früh linksgerichtete Demonstranten, AfD- Delegierte am Betreten des Tagungshotels zu hindern.

Foto: APA/dpa/Marius Becker

Foto: APA/dpa/Oliver Berg

Die Polizei war mit einem Großaufgebot an Ort und Stelle, setzte Reiterstaffeln ein und eskortierte einzelne AfD- Mitglieder zu den Durchlass- Stellen am Heumarkt in der Kölner Innenstadt.

Dabei gab es dann bereits den ersten Verletzten. Ein Polizeibeamter schützte einen AfD- Delegierten und wurde dabei von einem Vermummten mit einer Holzlatte geschlagen, wie ein Polizeisprecher bestätigte.

Es soll auch Steinwürfe gegeben haben, die Augenzeugen zufolge aber nicht auf Polizisten sondern lediglich auf die Straße zielten.

Insgesamt seien bereits zwei Polizisten bei Einsätzen in Köln verletzt worden. Von etwa 100 Menschen seien Personalien aufgenommen worden.

Foto: APA/dpa/Marius Becker

Polizei: "Die Stimmung ist aufgeheizt"

Demonstranten zündeten zudem im Stadtteil Deutz Reifen an, die die Polizei jedoch schnell löschen konnte. In der Kölner Südstadt brannte in der Früh ein Polizei- Auto, das möglicherweise ebenfalls von Demonstranten angezündet worden sein könnte, hieß es. Es lagen zudem Berichte von weiteren angezündeten Fahrzeugen vor.

"Die Stimmung ist angespannt, aufgeheizt. Wir müssen mal sehen, was der Tag noch bringt", so eine Sprecherin der Kölner Polizei zu Mittag.

Foto: APA/dpa/Henning Kaiser

Oberbürgermeisterin erhofft sich "Signal der Toleranz"

Die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker erhofft sich von den Demonstrationen gegen den AfD- Bundesparteitag in ihrer Stadt dennoch ein Signal für Toleranz, Respekt und Vielfalt.

Sie wünsche sich, "dass wir heute gute Bilder aus Köln bekommen", sagte die parteilose Politikerin am Samstag der Deutschen Presse- Agentur. Sie wollte auch selbst an der Hauptkundgebung gegen die AfD teilnehmen.

Foto: EPA

"Ich empfinde es als Provokation, dass die AfD ihren Bundesparteitag in Köln durchführt, weil Köln eben genau für das steht, was in der AfD nicht befürwortet wird", sagte Reker. "Das ist Toleranz, das ist Vielfalt, das ist das Willkommenheißen von Menschen, die nach Köln kommen, egal ob sie hier Zuflucht suchen oder einfach ihren Lebensmittelpunkt hier gewählt haben."

Niederlage für Petrys "Zukunftsantrag"

Beim Parteitag selbst scheiterte AfD- Chefin Frauke Petry bereits mit dem Versuch, eine Abstimmung über die von ihr favorisierte "realpolitische Strategie" der Partei herbeizuführen.

AfD-Parteivorsitzende Frauke Petry beim Bundesparteitag in Köln am 22.April. Foto: APA/dpa/Rolf Vennenbernd

Auch weitere Anträge zur ideologischen Ausrichtung der Partei wurden verworfen. Fünf Monate vor der Bundestagswahl sollen die 600 Delegierten bei dem zweitägigen Bundesparteitag das Wahlprogramm beschließen.