ÖHB- Teamchef gibt Kader für Spanien- Doppel bekannt

Österreichs Handball- Teamchef Patrekur Johannesson hat für die nächstwöchigen EM- Qualifikationspartien gegen Ex- Weltmeister Spanien 17 Akteure einberufen. Neun davon sind Legionäre, deren vier sind am Wochenende im Europacup engagiert. Sechs Aktive sind bis zum Spanien- Doppel spielfrei. Angepfiffen wird am Mittwoch (20.25 Uhr) in Innsbruck und am Samstag (20 Uhr) in Leon.