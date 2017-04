Vassilakou: "Haltung von VdB ist goldrichtig"

An der Debatte über seine Aussage will sie sich aber gar nicht beteiligen und erklärte am Samstag in der Ö1- Sendung "Journal zu Gast" weiters: "Ich werde an meinen Bundespräsidenten sicherlich keine Haltungsnoten vergeben."

Internationale Aufregung über Kopftuch- Sager von VdB

Der Kopftuch- Sager von Van der Bellen sorgt auch international für Aufregung. Von Deutschland über Großbritannien bis in den USA berichten Tageszeitungen über seinen Vorschlag, alle Frauen sollten aus Solidarität mit Musliminnen Kopftuch tragen . Eine Gruppe muslimischer Frauenrechtlerinnen schrieb zudem einen offenen Brief an Van der Bellen. Die Islam- Kritikerinnen, zu denen auch die streitbare Buchautorin Zana Ramadani zählt, sind der Ansicht, Österreichs Präsident habe den Islamisten mit seinen Aussagen einen "Bärendienst" erwiesen.