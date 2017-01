"Terroranschlag war sehr zeitnah geplant"

Seit der Festnahme des radikalislamistischen Verdächtigen, der in wenigen Tagen 18 Jahre alt wird, am frühen Freitagabend laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Mehrere Hausdurchsuchungen wurden mittlerweile durchgeführt. Dabei seien Ausrüstungsgegenstände, wie etwa mehrere Handys, die sich im Besitz des dringend Tatverdächtigen befanden, sichergestellt worden und würden nun ausgewertet, so der Sicherheitsdirektor.

Foto: Andi Schiel

18- Jähriger als Kleinkrimineller bekannt

Weitere Hausdurchsuchungen und Festnahmen seien zudem möglich, meinte Kogler - das hänge allerdings von den Ergebnissen der Auswertungen ab und natürlich auch von der Einvernahme des knapp 18- Jährigen. Dieser sei den Behörden bislang als Kleinkrimineller bekannt gewesen, erläuterte Karl- Heinz Grundböck, Sprecher des Innenministeriums.

Foto: Andi Schiel

Doskozil: "Wir sind vorbereitet"

Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil sagte am Samstag gegenüber der APA, für ihn zeige die Festnahme des IS- Sympathisanten deutlich, "dass wir vorbereitet sind". Klar sei jedoch auch, "dass es eine absolute Sicherheit nicht gibt". Äußerst positiv bewertete der Verteidigungsminister, dass die Zusammenarbeit auf polizeilicher Ebene offensichtlich gut funktioniere. Die Warnung vor einem möglichen Terroranschlag sei früh genug eingelangt.

Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil Foto: APA/Hans Punz

Man müsse nun den Weg zur Terrorbekämpfung gemeinsam mit dem Innenministerium fortführen, drängte Doskozil einmal mehr auf die Umsetzung des vereinbarten Sicherheitskabinetts für Krisenfälle.

Erhöhte Aufmerksamkeit erbeten

Weiterhin gilt seitens der Polizei der Aufruf an die Bevölkerung, wachsam zu bleiben und jedwede auffällige Beobachtung der Exekutive zu melden. Die Präsenz von Beamten in Uniform sowie in Zivil werde zudem - gerade an stark frequentierten Plätzen - erhöht.