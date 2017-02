Obdachlosen verprügelt: U- Haft für 18- Jährigen

Jener 18- jährige Bursche, der in der Nacht auf Freitag in einer S- Bahn in Wien- Brigittenau gemeinsam mit zwei Freunden auf einen schlafenden Obdachlosen eingeschlagen haben soll , ist vom Landesgericht am Wochenende in U- Haft genommen worden. Gegen den mutmaßlichen Haupttäter wird wegen versuchter absichtlicher schwerer Körperverletzung ermittelt.