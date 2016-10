Kolumbien: Friedensgespräche auch mit ELN- Rebellen

Nach dem historischen Friedensvertrag mit der Guerillabewegung FARC und der Vergabe des Friedensnobelpreises an Präsident Juan Manuel Santos bewegt sich Kolumbien auf den nächsten Meilenstein zu: Die Regierung und die nach den FARC zweitgrößte Rebellengruppe des Landes, die ELN, nehmen Friedensverhandlungen auf. Die Gespräche im Nachbarland Ecuador sollen am 27. Oktober aufgenommen werden, wie Unterhändler beider Seiten am Montag bekannt gaben.