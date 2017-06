Kogler- Nachbesetzung gestaltet sich schwierig

Die Begutachtungskommission hatte zur Neuausschreibung der Posten in NÖ und in der Steiermark am Mittwoch getagt und unter den drei Bewerbern für Niederösterreich und sieben für die Steiermark die am besten geeigneten empfohlen. Neben Kogler für Niederösterreich folgt auch Gerald Ortner Josef Klamminger als Landespolizeidirektor in der Steiermark nach. Die Entscheidungen seien im Einvernehmen mit den Landeshauptleuten Johanna Mikl- Leitner und Hermann Schützenhöfer (beide ÖVP) gefallen.

Wolfgang Sobotka (li.) und Konrad Kogler Foto: APA/HANS PUNZ

Neuausschreibung folgt

Nach der Entscheidung des Innenministers werden nun die Personalvertretung und das Bundeskanzleramt eingebunden. Die offizielle Ernennung erfolgt durch den Bundespräsidenten. Kogler wird bis dahin seine Funktion als Generaldirektor für öffentliche Sicherheit ausüben. Eine Neuausschreibung für die Position des Generaldirektors für öffentliche Sicherheit soll in wenigen Tagen starten.

Bereits erste Absagen

Den Posten neu zu besetzen dürfte aber nicht ganz einfach werden: Mehrere mögliche Nachfolgekandidaten - darunter auch die Kärntner Polizeichefin Michaela Kohlweiß und Michaela Kardeis, ehemalige Wiener Landesvizepolizeipräsidentin - haben offenbar bereits abgewunken.