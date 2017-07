DTM- Paukenschlag: Mercedes steigt Ende 2018 aus!

Denn: "Nun ist es an der Zeit, neue Wege zu gehen", so Marketing- Vizepräsident Dr. Jens Thiemer - und das soll mittels batterieelektrisch angetriebener Fahrzeuge unter dem Label EQ passieren. "Die Jahre in der DTM werden immer ein großer Teil unserer Motorsport- Geschichte bleiben", ergänzte Motorsport- Chef Toto Wolff. "Auch wenn so ein Abschied natürlich schwer fällt, werden wir in dieser und in der nächsten Saison alles dafür tun, uns mit so vielen Titeln wie möglich aus der DTM zu verabschieden. Das sind wir unseren Fans und uns selber schuldig."

Foto: APA/dpa/Uwe Anspach

Eine klare Ansage, die wohl auch Österreichs Motorsport- Hoffnung Lucas Auer gerne gehört haben wird, ist der Tiroler doch aktuell in der DTM Fahrer für Mercedes. Freilich: Im Idealfall sollte der 22- Jährige bis zum endgültigen DTM- Ausstieg der Silberpfeile ohnehin bereits in der Formel 1 einen Renner pilotieren…

Foto: GEPA

Die Formel E biete "ein brandneues Format, das Rennen mit einem starken Eventcharakter kombiniert, um aktuelle und zukünftige Technologien zu bewerben. Wie in jedem anderen Bereich wollen wir im Motorsport Benchmark im Premiumsektor sein und auch neue innovative Wege bestreiten. Das decken wir perfekt mit Formel 1 und Formel E ab." DTM- Chef Gerhard Berger (oben im Video bei der Saisoneröffnungs- Pressekonferenz) wird über diesen Wegfall eines wichtigen Autoherstellers aus seiner Serie zweifellos nicht sonderlich glücklich sein…

Die Formel E kann sich dagegen über den Einstieg eines weiteren Autobauers freuen. Nach Audi verkündete jüngst auch BMW seinen Einstieg mit einem Werksteam in die elektrische Rennserie von der Saison 2018/19 an. Audi nimmt bereits ab Dezember den Startplatz des Teams Abt Sportsline mit einem eigenen Werksrennstall ein. Mercedes hatte sich für 2018 eine Option auf einen Startplatz in der Formel E gesichert. "Ich freue mich, dass wir die bestehende Einstiegsoption um ein Jahr bis zur Saison 2019/20 erweitern konnten. So haben wir die Zeit, die Serie kennenzulernen und uns adäquat auf den Einstieg vorzubereiten", sagte Wolff.