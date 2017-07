Gabel kann brechen: Mega- Rückruf für BMW R 1200 GS

Sie ist noch immer eine der besten Reiseenduros der Welt, doch der unfehlbare Ruf der BMW R 1200 GS bekommt gerade einen Kratzer: Die Münchner rufen weltweit die letzten 169.000 Exemplare ihres absoluten Bestsellers (also alle mit Wasser- Boxer) zurück, weil ein Problem an der Gabel zu "kritischen Fahrzuständen", sprich: zum Sturz führen kann. In Österreich sind 2719 Fahrzeuge betroffen.