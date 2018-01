Top-DJ Steve Aoki in Salzburg

Eitel sollte man nicht sein, wenn man zu einem Auftritt von dem amerikanischen DJ Steve Aoki geht oder sich in diesem Fall zumindest nicht in den ersten Reihen vor der Bühne platzieren. Denn der 40-Jährige ist bekannt für seine durchaus außergewöhnlichen Einlagen.

So fliegen bei seinen Auftritten gern einmal mehrere leckere Sahnetorten in Richtung der feierenden Menge, liebstes Ziel - Gesichter. Die Gäste sind ihm dafür aber nie böse, eher im Gegenteil, sie basteln "Cake Me"-Schilder um auf sich aufmerksam zu machen.

Auch Champagnerduschen oder Stage-Diving stehen bei dem Act aus Amerika hoch im Kurs. Gerne dürfen auch Fans in ein Schlauchboot steigen und auf den Händen der Masse schweben.

Was genau sich der Musikproduzent für die Salzburger ausgedacht hat, wird sich noch zeigen.

Zwei Stopps macht Aoki - er belegt aktuell Platz 9 der Besten 100 DJs-Liste des DJMag - auf seiner World Tour in Österreich. Heute in Salzburg, morgen in der Wiener Marxhalle. Der Einlass zur Party am Messegelände (Halle 1) beginnt um 19 Uhr.

Bevor der Superstar auf die Bühne tritt, sind aber erst einmal zwei Salzburger am Werk. Darius&Finlay, das sind Christian Gmeiner und Johann Gmachl aus Seekirchen, seit zehn Jahren ein Erfolgsduo.

Iris Wind, Kronen Zeitung