Formel-1-Austritt? Ferrari droht mit eigener WM!

In der vergangenen Saison musste sich Vettel dem britischen Mercedes-Star Lewis Hamilton letztlich klar geschlagen geben. Nach einer vielversprechenden ersten Saisonhälfte bremsten technische Defekte und eigene Fehler den 30-Jährigen, Hamilton zog nach Titeln mit Vettel gleich.

Die neue Saison beginnt gut einen Monat nach der Präsentation des 2018er Ferraris am 25. März in Melbourne. Das erste Europa-Rennen findet am 13. Mai in Montmelo/Barcelona statt, der Österreich-Grand-Prix auf dem A1-Ring in Spielberg ist am 1. Juli der neunte der insgesamt 21 WM-Läufe.