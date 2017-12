Keine Zeit für Besinnlichkeit bei Rapid

"Das wäre ein Zeichen vom Verein, würde mich freuen." Für Sportchef Fredy Bickel spricht nichts dagegen, aber er wird bei und mit seiner "Cheftrainer-Erfindung" den Frühjahrsstart abwarten: "Da muss Gogo in den sauren Apfel beißen, die Spieler gehen vor."

Bickel muss den Kader reduzieren

Bickel bleibt keine Zeit für Besinnlichkeit, er feilt an der "Mogelpackung", muss den Kader reduzieren. Vor allem die Legionäre. Da vergessen viele auf Ivan Mocinic, der wieder fit wird. Und auch Matej Jelic (an Rijeka verliehen) gehört ja noch Rapid. So ist kein Platz für einen neuen Stürmer frei.

Weshalb zuerst geklärt werden muss, ob Joelinton - von Hoffenheim ausgeliehen - gehalten werden kann. Die Kaufoption (über 7 Millionen) ist natürlich kein Thema. Aber man schätzt seine Qualitäten, glaubt an seine Explosion. Bei anderen nicht: Philipp Malicsek wird an St. Pölten verliehen. Auch Andi Kuen soll (bei Mattersburg?) Spielpraxis bekommen. Eren Keles muss gehen, bekommt sicher keinen Vertrag mehr. Das gilt auch für Philipp Prosenik.

Und Tamas Szanto soll eingebürgert werden, um den Österreicher-Topf nicht zu belasten. Alles Baustellen, die Bickel jetzt bereinigen muss: "Daher warte ich bis Ende Jänner ab, ob ein neuer Stürmer kommt." Die langfristige Planung geht vor. Zumal Soforthilfe ohnehin nicht garantiert ist.

Rainer Bortenschlager, Kronen Zeitung