Frankreich gewann Frauen-WM-Finale gegen Norwegen!

Insgesamt 237.263 Zuschauer besuchten die 84 Endrundenspiele in sechs deutschen Städten. Das ist der zweithöchste Wert nach der WM 2007 in Frankreich, wo 397.550 Besucher die damals 96 Spiele live verfolgten. IHF-Präsident Hassan Moustafa zeigte sich daher zum Abschluss sehr zufrieden. "Ein großes Lob an die deutschen Handball-Fans, die trotz des Ausscheidens ihrer Mannschaft in die Arenen gekommen sind", sagte der Ägypter. "Es war eine großartig organisierte WM."