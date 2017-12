Die Bestseller im Tiroler Weihnachtsgeschäft

Das Spielwaren-Fachgeschäft Heiss in Innsbruck ist für viele Tiroler erste Adresse vor Weihnachten. Chef Manfred Gress und seine Mitarbeiter wissen um die Vorlieben von Nostalgikern und Trendsettern. "Mit dem Produkt ,Gravitrax’ hat Ravensburger die gute alte Kugelbahn neu interpretiert. Das ist heuer der absolute Hit. Wer noch ein Exemplar vor Weihnachten finden will, braucht viel Glück", meint Gress. Die Holzeisenbahn, Lego und andere Klassiker kommen nie aus der Mode. Für große Kinder hat Heiss Spezialitäten wie Innsbrucks Straßenbahnen in Miniatur im Sortiment.

Star Wars lässt grüßen

Schauplatzwechsel! Noch flacher, größer, schärfer - so lautet die Devise bei TV-Geräten. Aber Gerhard Moser vom Media Markt in Innsbruck ortet auf dem Heimkino-Sektor noch einen andere Trend: "Besonders gefragt sind Soundsysteme fürs richtige Kinogefühl." Ebenfalls sehr beliebt: Kabellose Kopfhörer, Spielkonsolen und hochwertige Espresso-Maschinen. Das Must-have der Saison ist die Star-Wars-Kollektion. Moser: "Passend zum neuen Film sind Drohnen, Roboter und andere Artikel im Star-Wars-Design der Renner."

Von der Hauptstadt bis nach Hötting

Ein gutes Buch hat zu Weihnachten immer Hochkonjunktur. Markus Renk von der Wagner’schen Buchhandlung - ihres Zeichens die älteste Tirols - muss bei der Frage nach den heurigen Top-Titeln für Weihnachten nicht lange überlegen: "Robert Menasses ,Hauptstadt’ und Daniel Kehlmanns ,Tyll’."

Gregs Tagebuch 12 ist bei den Jungen der Renner, Kochen in jeder Altersgruppe und Thomas Brezina neuerdings auch für Erwachsene. Renk: "Bei den Büchern mit einem Tirol-Bezug gehört Hubert Flattingers ,Kindheit in Hötting’ heuer zu den Bestsellern."

Schnee als Turbo

"Besser geht’s nicht", freut sich Katrin Brugger von Sport Blachfelder in Niederau. Die Sprecherin des Tiroler Sportartikelhandels meint den Schnee, der das Weihnachtsgeschäft angekurbelt hat. Wintersportartikel stehen hoch im Kurs. Brugger nennt ein paar Verkaufsschlager: "Beheizte Handschuhe und Socken, individuell angepasste Skischuhe und Skihelme mit Brillenvisier." Wenn die Fachfrau die Trends zusammenfassen soll, dann so: "Die Tiroler schenken gerne Wärme und Sicherheit."

Claudia Thurner, Kronen Zeitung