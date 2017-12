Kindl mit Traumlauf Sprintsieger in Lake Placid

Österreichs Olympia-Rodler haben vor der Weihnachtspause noch einen Weltcup-Sieg gefeiert. Wolfgang Kindl gewann am Samstag den Sprintbewerb in Lake Placid. Für den Doppelweltmeister aus Tirol war es der dritte Weltcup-Sieg seiner Karriere, der zweite im Sprint. Peter Penz/Georg Fischler landeten im Doppelsitzer wie schon am Vortag hinter den Deutschen Toni Eggert/Sascha Benecken auf Platz zwei.