Gefasster Killer hatte Kontakte in Österreich

"Igor, der Russe" dürfte seit Jahren bewaffnete Raubüberfälle verübt haben. Dem 36-Jährigen werden auch zwei Morde in der norditalienischen Region Emilia-Romagna im vergangenen April zur Last gelegt: In der Nähe von Bologna, in Budrio, war am 1. April der Besitzer einer Bar erschossen worden, eine Woche später wurde in der Provinz Ferrara ein Wachmann getötet. In der Folge durchsuchten 800 Polizisten die umliegenden Wälder, weil man annahm, dass sich der Mann dort versteckt hielt. Es war eine der größten Verbrecherjagden der vergangenen Jahre in Italien.

In der Nacht auf Freitag wurde der 36-Jährige dann bei einer Schießerei mit drei Toten in Spanien gefasst. Zwei Todesopfer waren Beamte der Guardia Civil, das dritte war der Besitzer eines Bauernhofs in der nordspanischen Region Aragon, den der Russe Anfang Dezember überfallen hatte und der die Kriminalbeamten auf die Spur von "Igor" geführt hatte.