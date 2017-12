Autokino soll riesiger Parkplatz werden

Knapp 26.000 Quadratmeter groß ist alte Autokino in Groß-Enzersdorf. "Dieses Areal liegt brach, wird nur an Wochenenden für einen Flohmarkt genutzt", weiß Herbert Steindl. Das will der FP-Obmann im Bezirk Gänserndorf ändern. Sein Rezept gegen den morgendlichen Stau in Richtung Wien: "Das Autokino als Parkplatz nutzen." Bis zu 800 Pkw könnten dort Platz finden, hat Steindl errechnet. Um die Pendler in die Bundeshauptstadt zu bringen, müsste die Buslinie 88A bis zum Autokino verlängert werden. "Zudem sollte zu Stoßzeiten ein Shuttlebus direkt zur U-Bahn-Station Aspern-Nord fahren", fordert der Freiheitliche.

Gespräche mit dem Besitzer des Areals habe es bereits gegeben. Steindl: "Er ist der Idee gegenüber nicht abgeneigt." Die Kosten müssten über eine Parkgebühr von ein bis zwei Euro pro Tag finanziert werden, so Steindl: "Aber das ist natürlich auch von möglichen Landesförderungen aus St. Pölten sowie Wien abhängig." Konkretisiert soll der Plan bereits im kommenden Jänner werden.

Christoph Weisgram, Kronen Zeitung