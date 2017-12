Was uns Österreicher jetzt so alles erwartet

Die nach und nach der Bevölkerung unterbreiteten türkis-blauen Pläne zeigen, dass sich für die Österreicher in den nächsten fünf Jahren - sofern die Koalition so lange hält - auf mehreren Ebenen einiges ändern wird. Lesen Sie hier, was ÖVP und FPÖ umsetzen wollen.

Von der direkten Demokratie bis zum Rauchverbot

Die türkis-blauen Verhandler einigten sich auf den Ausbau der direkten Demokratie und damit auf mehr Mitbestimmung durch das Volk. Details dazu stehen noch aus, wobei interessant wird, ob die Koalition in weiterer Folge bei ihrem Nein zu einem Referendum über einen möglichen Austritt Österreichs aus der EU bleibt.

Die lange heftig debattierte Arbeitszeitflexibilisierung kommt. Dabei soll es künftig die freiwillige Möglichkeit eines Zwölf-Stunden-Arbeitstags geben. Die gesetzliche wöchentliche Normalarbeitszeit bleibt, Betriebe sollen aber im Einvernehmen mit dem Betriebsrat bzw. direkt mit dem Arbeitnehmer über eine Einzelvereinbarung mehr Möglichkeiten zur Gestaltung flexibler Arbeitszeiten erhalten.

In Sachen Steuern streben ÖVP und FPÖ die Senkung der Steuer- und Abgabenquote in Richtung 40 Prozent an, wobei sich Türkis-Blau auf Familien und Erwerbstätige konzentrieren will. Das starke Wirtschaftswachstum spielt den Koalitionspartnern dabei in die Hände.