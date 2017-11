ÖVP & FPÖ: Zurück zu den alten Schulnoten

Wie die "Krone" am Sonntag aus Verhandlerkreisen erfahren hat, hatten die Teams von ÖVP und FPÖ die Wiedereinführung der Schulnoten in den Volksschulen von Anfang an geplant. Auch die Umstellung des Notensystems an Neuen Mittelschulen auf sieben Schulnoten wurde als wenig tauglich bewertet.

Im Entwurf für den türkis-blaue Regierungspakt findet sich daher im nun fast finalisierten Bildungskapitel folgende Passage: "Überarbeitung und Präzisierung der Benotungssystematik für alle Schultypen und Schulstufen. Aufbauend auf einer klaren 5-teiligen Notenskala (von "Sehr gut" bis "Nicht genügend") für alle Schultypen erfolgt eine genaue Definition, welche Note vergeben werden kann bzw. vergeben werden muss."