Neymar zu Real? Iniesta "wäre verärgert"

Es sei im Fußball nichts unmöglich, wird Barcelona-Stratege Iniesta auf "sporbild.de" zitiert. Besonders glücklich wäre er über einen Wechsel von Neymar zu Real aber nicht. "Damit würde er einen direkten Konkurrenten von uns stärken. Da wäre ich schon verärgert", so Iniesta, bei Barca vier Jahre lang gemeinsam mit Neymar für Furore sorgte. "Aber Angst hätte ich nicht", so Iniesta.

In der laufenden Saison gibt's für den FC Barcelona - zumindest in der Meisterschaft - bisher tatsächlich wenig Grund, Angst vor Real zu haben. Barca liegt nach 15 Runden kommode acht Punkte vor Real, das derzeit um den Titel bei der Klub-WM kämpft. Ob die Königlichen bald mit Neymar in ihren Reihen zum Angriff blasen?