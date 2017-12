Schmidhofer: "Vor Sprüngen richtige Angst gehabt"

Ruhe - die hatte "Schmidi" vor einem Jahr gar nicht. Als sie nach einem Kreuzbandriss, erlitten nach einem weiten Sprung bei der Abfahrt in Cortina 2016, in den Weltcup zurückkehrte, ging es ihr mental nicht gut. "Ich habe vor den Sprüngen richtige Angst gehabt." Heuer schaut die Sache ganz anders aus. Zuletzt, beim Super G in St. Moritz, "bin ich schon gesprungen wie ein kleiner Gott. Jetzt bin ich mir zu 1000 Prozent sicher, dass ich die Sprünge auch sicher landen kann."

Grund dafür ist auch eine unkonventionelle "Schreib-Therapie". "Ich habe mir den Bewegungsablauf von der Anfahrt bis zum Landen auf einem Blatt Papier aufgeschrieben, das visualisiert. Das hat sehr geholfen." Wie auch das Training in Chile im Sommer, wo ein zweifacher Abfahrts-Weltcupsieger als Vorbild diente.

Vorbild Peter Fill

"Die Italiener haben neben uns trainiert. Ich konnte mir von Peter Fill da einiges abschauen. Er beherrscht das Vorspringen, damit fliegt man nicht so weit", so die Ex-Junioren-Weltmeisterin, die mit Val d’Isère bisher keine große Freundschaft geschlossen hat. "Aber ich habe bis heuer auch in Lake Louise nicht wirklich gute Ergebnisse gehabt und bin dort aufs Podest gefahren. Wenn es faire Rennen gibt, bin ich mir sicher, dass ich auch hier vorne mitfahren kann."

Herbert Struber (in Val d’Isère), Kronen Zeitung