Bestzeit für Matthias Mayer im Gröden-Training!

"Das kannst du nicht wirklich hernehmen", urteilte Max Franz zu einem Zeitpunkt, als er noch in Führung lag. "Es ist sehr wechselhaft. Der eine hat oben ein bisschen weniger Wind, dafür unten mehr Nebel." Für das Rennen am Samstag und den Super-G am Freitag sieht er sich dennoch gut gerüstet. "Ich bin herunten cool gefahren, das passt", sagte der Kärntner.

"Heute darfst du nicht überbewerten", meinte auch Reichelt. "Ich bin wirklich bei den Kamelbuckeln in eine Nebelwand reingefahren, wo du dir nur denkst: Hoffentlich hat die Jury jetzt richtig entschieden. Da kannst du echt nur auf die vertrauen, dass das passt", berichtete der Salzburger. "Aber es hat gepasst. Ich habe nachher den Landepunkt noch gesehen und bin schon froh gewesen, weil ich bin echt ins Graue hineingehüpft."

Kärntner Führungstrio von Thomsen gesprengt

Der Kanadier Thomsen sprengte mit Nummer 68 noch das Kärntner Führungstrio Mayer, Striedinger und Franz. Hinter Franz wurde wie am Vortag Werner Heel starker Fünfter. Der Südtiroler trug Startnummer 61.

Die Jury um FIS-Renndirektor Markus Waldner stand etwas unter Druck: Um die Abfahrt von der Originalstrecke zu ermöglichen, musste per Reglement noch der obere Teil im Trainingsmodus befahren werden. Schließlich war die erste Einheit am Mittwoch auf einer verkürzten Strecke durchgeführt worden. Für die zweite Garde der ÖSV-Läufer ging es noch um die interne Qualifikation.

Ergebnisse:

1. Matthias Mayer (AUT) 1:58,64 Minuten

2. Benjamin Thomsen (CAN) 0,40 Sekunden zurück

3. Otmar Striedinger (AUT) +0,51

4. Max Franz (AUT) +0,55

5. Werner Heel (ITA) +0,81

6. Josef Ferstl (GER) +1,09

7. Emanuele Buzzi (ITA) +1,11

8. Manuel Osborne-Paradis (CAN) +1,16

9. Thomas Dressen (GER) +1,21

10. Wiley Maple (USA) +1,22.

Weiter:

21. Frederic Berthold +1,82

22. Patrick Schweiger +1,89

24. Romed Baumann +1,96

27. Hannes Reichelt +2,02

29. Daniel Danklmaier +2,07

33. Johannes Kröll +2,22

37. Vincent Kriechmayr +2,30

50. Christian Walder +2,75

51. Niklas Köck +2,77

86. Christopher Neumayer (alle AUT) +15,04