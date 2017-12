Bayern-Fan findet Alabas Dauerkarte auf Toilette

Die Frau aus Niederbayern machte dem ÖFB-Kicker nach dem Fund seiner Saisonkarte einen Vorschlag via Facebook: "Hallo David, habe heute deine Dauerkarte in der Damentoilette im Stadion gefunden. Würde sie dir gerne wiedergeben. Falls du am Samstagabend nach dem Spiel noch Zeit hast, dann könntest du sie bei unserer Weihnachtsfeier abholen. Die Weihnachtsfeier wäre von unserem Sportverein SV Saldenburg." Ob Alaba diese "Einladung" annahm, ist nicht bekannt.

Alaba ist Herbstmeister

Am Samstag kürte sich Alaba mit den Bayern vorzeitig zum Herbstmeister in der deutschen Bundesliga. Beim 1:0-Erfolg in Frankfurt wurde er in der 67. Minute für Franck Ribery eingewechselt. Die Münchner liegen nach 15 Runden acht Punkte vor RB Leipzig und neun vor den Schalkern.