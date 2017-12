Barcelona mit 2:0 gegen Villarreal zurück auf Kurs

Für Barca war es nach davor zwei Unentschieden in Folge in der Liga ein enorm wichtiger Sieg. Bedanken durften sich die Katalanen nicht nur bei ihrem Torhüter Marc-Andre ter Stegen, sondern auch bei Daniel Raba. Der Villarreal-Angreifer sah für ein unnötiges Foul an Sergio Busquets am gegnerischen Strafraum die Rote Karte (60.). Für Barcelona steht am 23. Dezember der "Clasico" gegen Real auf dem Programm.

Atletico Madrid behauptete auch ohne den verletzten Topstürmer Antoine Griezmann Rang drei. Das Team von Diego Simeone rang Betis Sevilla dank eines Tores von Saul Niguez (30.) mit 1:0 nieder und egalisierte mit dem 19. Ligaspiel in Folge ohne Niederlage einen Clubrekord. Auf Barcelona fehlen Atletico, neben dem Spitzenreiter das einzige ungeschlagene Team der Liga, sechs Zähler.

Primera Division, 15. Runde:

Freitag

Alaves - Las Palmas 2:0 (1:0)

Samstag, 09.12.2017

Getafe - Eibar 0:0

Real Madrid - FC Sevilla 5:0 (5:0)

Deportivo La Coruna - Leganes 1:0 (1:0)

Valencia - Celta de Vigo 2:1 (1:0)

Sonntag

Real Sociedad - Malaga 0:2 (0:1)

Betis Sevilla - Atletico Madrid 0:1 (0:1)

Levante - Athletic Bilbao 1:2 (0:1)

Villarreal - FC Barcelona 0:2 (0:0)

Montag

Espanyol Barcelona - Girona 21 Uhr