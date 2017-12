Erneut sieben WM-Limits und Staffelrekord in Graz

Am letzten Tag der Schwimm-Staatsmeisterschaften auf der Kurzbahn in Graz hat es nochmals sieben Limits für die Kurzbahn-WM sowie einen Österreichischen Staffel-Rekord über 4 x 50 m Lagen der Herren (USC Graz/1:39,01 Min.) gegeben. Am Montag erfolgt die Abreise zur Kurzbahn-EM nach Kopenhagen, neun Damen und neun Herren stehen im Aufgebot.