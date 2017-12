Hard gibt sich gegen Schwaz keine Blöße

Die Top-3-Klubs der Handball-Liga Austria (HLA) der Männer haben am Sonntag in der 16. Runde allesamt gewonnen. Titelverteidiger Hard siegte vor 900 Zuschauern gegen Schwaz HB mit 25:20 (11:6) und gab sich auch im vierten Pflichtspiel innerhalb von acht Tagen keine Blöße. In der Sporthalle am See ist Hard nun schon 574 Tage unbesiegt.