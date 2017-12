Heimsiege für Kapfenberg, Wels und Fürstenfeld

In den drei Sonntag-Spielen der 12. Runde der Admiral-Basketball-Bundesliga (ABL) hat es drei Heimsiege gegeben. Die Bulls aus Kapfenberg überholten durch einen 73:62-Erfolg über die Klosterneuburg Dukes vorerst wieder die erst am Montag zum Einsatz kommenden Traiskirchen Lions. Der Meister ist damit zwei Punkte hinter den in dieser Runde spielfreien Swans Gmunden Zweiter.