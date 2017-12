Das schrecklich traurige Leben der Porno-Königin

Ausgezogen für Drogen

Auch außerhalb der Familie habe sie Missbrauch erlebt, so August Ames weiter. Bei einem Babysitter-Job habe der Vater des Kindes sie als damals 15-Jährige aufgefordert, sich nackt auszuziehen - und ihr dafür Kokain angeboten. Sie habe eingewilligt. Ihre traumatische Kindheit, so Ames im Podcast, verfolge sie bis heute: "An manchen Tagen geht es mir gut, dann wieder habe ich Rückfälle und falle in eine Depression, so heftig, dass ich morgens nicht aufstehen kann. Dann muss ich meine Drehtermine für zwei Wochen absagen."