"Ich werde Rapid nicht ohne Titel verlassen"

Am Samstag will Rapid im letzten Heimspiel des Jahres gegen Mattersburg zurück auf die Siegerstraße - einen Erfolg verkündete Sportchef Fredy Bickel bereits am Donnerstag: Torhüter Richard Strebinger verlängerte seinen Vertrag um weitere drei Jahre bis 2022. (Oben im Video sehen Sie die Highlights von Rapids jüngster Partie gegen den WAC!)