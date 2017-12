Mostviertler als Top-Verdiener

Wer glaubt, nur in der Großstadt gibt es gut bezahlte Jobs, irrt offenbar. Denn die Arbeiterkammer bringt zutage: Die Einkommen im Bezirk Amstetten liegen über jenen im Wiener Umland. Auch in Waidhofen an der Ybbs wird demnach überdurchschnittlich verdient. Das Mostviertel als heimliches Paradies der Werktätigen?