Nikolaus, Weihnachten & Advent in den Kindergärten

Passend zum Adventbeginn präsentierten Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Landesrätin Barbara Schwarz eine neue Broschüre für Kindergartenkinder.

Darin finden sich kindgerechte Informationen zu heimischen Bräuchen, Werten und Traditionen in der Vorweihnachtszeit. Die Broschüre entstand in Kooperation mit der Kulturregion Niederösterreich. In den kommenden Tagen wird die Broschüre an alle Landeskindergärten geliefert. Sie steht auch als PDF zum Download zur Verfügung: www.noel.gv.at

Lukas Lusetzky, Kronen Zeitung