Dreistes Einbrecher-Duo verübte gleich 34 Coups!

Seit März 2017 trieben die beiden Männer, ein 30-jähriger Rumäne und sein Kompagnon aus Serbien (40), in Niederösterreich, der Steiermark und im Burgenland ihr Unwesen. Abgesehen hatte es das Duo in erster Linie auf Firmenfahrzeuge, die praktisch in Serie geplündert wurden. Die erbeuteten, teils hochwertigen Werkzeuge wurden in Rumänien an den Mann gebracht. Insgesamt steht unterm Strich eine Beute im Wert von rund 150.000 Euro.