Teresa Stadlober starke Sechste in Lillehammer

Teresa Stadlober ist auch auf der zweiten Station des Skilanglauf-Weltcups in Lillehammer mitten in die Weltspitze gelaufen. Die 24-jährige Salzburgerin klassierte sich am Sonntag im Skiathlon nach 7,5 Kilometern in der klassischen und 7,5 in der freien Technik wie bei der WM im heurigen Februar an der sechsten Stelle. Stadlober hatte 1:04,9 Minuten Rückstand auf die siegreiche Charlotte Kalla.