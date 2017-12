Rapid: Ein Rückfall ins Niemandsland

"Wir wollen nicht wieder ins Niemandsland abrutschen und um die Goldene Ananas spielen", mahnte nach der Nullnummer Stefan Schwab. Rapids Kapitän blickt der Realität in die ungeliebte Fratze. Von neun möglichen Punkten holte Rapid in der englischen Liga-Woche nur einen (im Video oben sehen Sie die Highlights von der Niederlage gegen Altach). Am Samstag in Wolfsberg. Nach einem bedenklichen spielerischen Rückfall in überstanden geglaubte Zeiten.