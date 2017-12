Ex-Skistar: „Werdeniggs Vater war doch unser Chef“

Tagebuch geführt

Akribisch führte sie damals, in den wilden 70er-Jahren, Tagebuch. "Ich habe alles notiert, was halt so geschehen ist. Aber von Missbrauch oder gar Vergewaltigung steht auch da kein Wort drinnen. Dabei hätten wir das doch irgendwann mitbekommen müssen, wenn so etwas vorgefallen wäre - denke ich mir halt." Dementsprechend überrascht haben sie die Aussagen der Teamkollegin, die sogar von einer Vergewaltigung im Jahr 1974 spricht. "Fürchterlich, wenn ihr das widerfahren ist, keine Frage. Aber gewisse Dinge sind mir dabei ein Rätsel. Und manches von dem, was da jetzt so alles behauptet wird, kommt mir richtig spanisch vor."

Auch bei Moser-Pröll melden sich derzeit immer wieder frühere Kolleginnen. Die es ärgert, ja geradezu aufregt, dass sie im Zuge der Diskussion dargestellt werden, als ob sie damals Freiwild gewesen wären und Sex in der Mannschaft mehr oder weniger an der Tagesordnung gestanden hätte. Kaserer: "Mich verwundert das alles noch mehr, wenn ich daran denke, dass damals doch Nicolas Vater der Chef war. Unser Chef!"

Tatsächlich war der im Dezember 2011 verstorbene Ernst Spieß Mitte der 70er-Jahre, also genau in der von seiner Tochter angesprochenen Zeit, Rennsportleiter des österreichischen Damen-Skiteams. Nachzulesen etwa auch auf Wikipedia.

Peter Frauneder, Kronen Zeitung