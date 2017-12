HAK-Schüler knackt in Wels Lehrer-Computer

Der Maturant hatte offenbar bereits im Vorjahr den Keyboardlogger an Lehrer-Computern in einer der beiden Welser Handelsakademien installiert. Dadurch konnte er alles protokollieren, was mittels Tastatur eingegeben wurde. Durch diese Technik sammelte der Schüler die Zugriffsdaten der Lehrkräfte, wusste also genau, mit welchen Namen und Passwörtern sich diese anmeldeten. Der Datenklau fiel erst auf, als bemerkt wurde, dass der Computer von außen gesteuert und benutzt wurde, also arbeitete, obwohl niemand davorsaß.