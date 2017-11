Profi-Krimineller flog als Haschzüchter auf

Den Stein ins Rollen brachten Zollfahnder in Deutschland. Sie stellten einen Brief sicher, in dem sich Amphetamin befand. Adressiert war das Kuvert an einen Empfänger im Bezirk Korneuburg, der jedoch nicht existierte - die Beamten wandten sich an Kollegen in Niederösterreich. Knapp einen Monat später tauchte die nächste Drogensendung auf. Und diesmal konnten die Kriminalisten einen 30-Jährigen als den Adressaten ausforschen. "Der Mann war bereits zur Festnahme ausgeschrieben", so ein Ermittler. Der Grund: Er soll seit zwei Jahren aus Postkästen Briefsendungen mit Kredit- und Bankomatkarten stehlen. Damit soll er Einkäufe im Wert von 45.000 Euro finanziert haben.

Als die Polizisten den Verdächtigen in Stockerau aufspürten, stießen sie in seiner Wohnung auch noch auf eine Cannabis-Plantage - Haft!

Kronen Zeitung