Sobotka: „Anti-Terror-Schutz - aber mit Vernunft“

"Zusammenarbeit mit Stadt funktioniert gut"

Aber alle Großstädte in Europa mussten nach dem Anschlag in Berlin am 19. Dezember des Vorjahres, bei dem elf Menschen starben, mit Maßnahmen reagieren. Generalmajor Dudek: "Die Zusammenarbeit mit der Stadt funktioniert gut." Immerhin sind allein in Wien 22 Christkindlmärkte zu sichern.