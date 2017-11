Gasser verzichtet auf Start in Mönchengladbach

"In Peking habe ich mich irgendwie noch durchgebissen, aber schon dort einen Trick für das Finale auf eine Frontside-Variante umgestellt, da Landungen bei Sprüngen mit Backside-Drehungen zu schmerzhaft gewesen wären", sagte Gasser laut Aussendung des Österreichischen Skiverbands (ÖSV). Der im Vorjahr von der 26-Jährigen gewonnene Event in Mönchengladbach zähle zu den Höhepunkten im Weltcup-Kalender.

Doch angesichts Olympia im Februar möchte Gasser kein unnötiges Risiko eingehen. "Ich werde erst wieder am Board stehen, wenn die Verletzung vollständig abgeklungen ist." Bei optimalem Heilungsverlauf könnte sie beim Big Air am 10. Dezember in Copper Mountain in den Weltcup zurückkehren. Am 16. Dezember wird der mit zahlreichen Topfahrerinnen besetzte Slopestyle im Rahmen der "US Dew Tour" in Breckenridge gefahren.