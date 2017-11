Seisenbacher wehrt sich weiterhin gegen Justiz

Mit Rechtsmitteln an zwei Gerichte gewandt

Vor seinem nunmehrigen Rechtsmittel hatte sich der Österreicher in den vergangenen Wochen bereits an das Kiewer Verwaltungsgericht und aus nicht ganz nachvollziehbaren Gründen auch an das Gericht des Kiewer Schewtschenko-Bezirks gewandt. Diese Anträge wurden jedoch wegen formaler sowie örtlicher Unzuständigkeit zurückwiesen. Im Entscheidungstext des Schewtschenko-Bezirksgerichts war Seisenbacher am 9. November explizit empfohlen worden, sich an das Gericht in Kiew-Petschersk zu wenden.

Bisher kein Antrag auf Zwangsdeportation

Für eine aktuelle Aussage der für europäische Integration zuständigen Vizeministerpräsidentin der Ukraine, Iwana Klimpusch-Zinzadse, liegt indes keine Bestätigung vor. "Soweit ich weiß, sind wir dabei, ihn den österreichischen Behörden zu übergeben", hatte Klimpusch-Zinzadse Anfang der Woche in Wien gegenüber der APA erklärt. Laut Gerichtsregister hat jedoch die ukrainische Migrationsbehörde bisher keinen Antrag auf eine Zwangsdeportation des Österreichers gestellt.