Sexattacke auf Bub (6) - Verdächtiger in Haft

Der Vorfall auf dem Spielplatz in Zwölfaxing ereignete sich am 30. September. Die anwesenden Kinder drehten sich laut Polizeiangaben nach dem Übergriff sofort um und liefen davon. Außerdem steht der festgenommene deutsche Staatsbürger unter dem Verdacht der sittlichen Gefährdung von Personen unter 16 Jahren. Am 4. Oktober kam es erneut zu einem Vergehen, bei dem der Mann in derselben Gemeinde mit offener Hose und entblößtem Geschlechtsteil zwei Kinder verfolgt haben soll.