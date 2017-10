Stöger widerspricht Schöttel: Absage vor Wochen

ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel sagte am Montag: "Peter und ich haben fast täglich miteinander telefoniert. Es war uns wichtig, für den Fall, dass etwas passiert, gewappnet zu sein." Erst am Sonntag habe Stöger laut ihm "schweren Herzens" abgesagt.

Stöger gab an, dass es am vergangenen Sonntag noch einmal Kontakt zur ÖFB-Führung gab. "Ich habe ihnen gesagt, dass das Amt eine großartige Aufgabe ist, dass sie für mich aber derzeit nicht in Frage kommt, weil ich in Köln schon eine habe."

Stöger-Lob für Foda

Über den neuen Teamchef sagte Stöger: "Mit Franco Foda haben sie einen wirklich guten und in Österreich anerkannten Trainer gefunden."