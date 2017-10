Mordversuch: 15 Jahre Haft für 36-Jährigen

Als sie in das Gebäude einzudringen versuchten, stellte sich ihnen ein keineswegs eingeschüchterter Wohnungsbewohner entgegen. Der Student hatte vor seinem Laptop im Dunkeln gesessen, hörte aber, wie sich jemand mit einer Brechstange an der Tür zu schaffen machte. Er machte im Haus und im Garten das Licht an und herrschte die Bande an, sie solle verschwinden, was die Männer auch taten.

In einer Nebenstraße stießen sie schließlich auf den 41-jährigen gebürtigen Brasilianer, der gerade nach Hause kam. Er sprach einen der Männer, den er in einem Gebüsch entdeckt hatte, an, und fragte, was los sei. Daraufhin soll der 36-Jährige drei Schüsse abgegeben haben, getroffen wurde der Fitnesstrainer glücklicherweise nicht. Nur aufgrund seiner raschen und akrobatischen Reaktion sei der Zeuge nicht verletzt worden, argumentierte die Staatsanwaltschaft.