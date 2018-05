Alessandro Schöpf: „Ein Tag wie im Bilderbuch!“

Mit dem dritten Länderspieltor wurde der Tiroler Alessandro Schöpf gestern in seinem „Heim-Stadion“ in Innsbruck zum rot-weiß-roten Matchwinner Beim 1:0-Erfolg lief sogar die Welle durch das Stadion. Es war nicht alles Gold - doch am Ende glänzte Innsbruck nur in Rot-Weiß-Rot! Weil Schalke-Legionär Alessandro Schöpf mit einem Pracht-Treffer (im Video) die Truppe von Stani Tschertschessow früh auf die Verliererstraße brachte. „Im eigenen Stadion den Siegtreffer zu erzielen - mehr geht fast nicht.