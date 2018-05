ÖFB-Team: Nach den Diamanten um die „Glanz-Serie“

„Müssen uns trauen“

„Die Außenwelt erwartet nicht, dass wir da was gewinnen werden, aber wir glauben an uns“, versichert Marko Arnautovic. Das ist die Chance, obwohl bei der WM dann nur Zuschauer, für alle sichtbar zu strahlen. Für Foda geht es um den nächsten Schritt in der Entwicklung: „Wir wollen zeigen, dass wir da mithalten können. Wichtig ist, wie wir auftreten. Wir müssen uns trauen, auch solche Gegner unter Druck zu setzen.“