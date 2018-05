Abschied von Real? Ronaldo beruhigt Fans

Nach ihrem 13. Champions-League-Triumph (Highlights oben im Video) sind die Kicker von Real Madrid in der spanischen Hauptstadt von tausenden Fans gebührend gefeiert worden. Mit dabei auch Superstar Cristiano Ronaldo, der in Kiew noch als „königlicher Stimmungskiller“ für Aufsehen gesorgt hatte. Seine Gedanken an einen Abschied schreckte die Real-Welt mächtig auf. Nun beruhigte er die Fans.