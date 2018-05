Röcher vor Absprung, Jeggo-Berater sauer

Ist Röcher, der noch ein Jahr Vertrag hätte, nach Potzmann, Jeggo und Edomwonyi der nächste Stammspieler, der abhandenkommt? Der Zweitligist nimmt nach der Saison mit Platz neun einen Umbruch vor, will in der neuen Saison um den Aufstieg mitspielen. Auch an Edomwonyi soll Ingolstadt Interesse haben.