Sahinovic bekam endlich 500.000 Euro Entschädigung

Es war eine Ungerechtigkeit, die zum Himmel stank. Ausgerechnet die Verantwortlichen des schrecklichen Vorfalls am 11. Juni 2015, bei dem Synchronschwimmerin Vanessa Sahinovic als Jüngste des österreichischen Teams bei den Europaspielen in Baku von einem offiziellen Bus überrollt wurde und seither auf den Rollstuhl angewiesen ist, stellten sich zweieinhalb Jahre lang taub. Der Unglückslenker besaß keinen Bus-Führerschein. Mit viel zu hoher Geschwindigkeit steuerte er den Shuttlebus in die Kurve, verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und rammte unser Synchronteam im Olympischen Dorf am Gehsteig mit voller Wucht. Die First Lady Aserbaidschans versprach Vanessa kurz nach dem verheerenden Schicksalsschlag eine Entschädigung „in amerikanischen Dimensionen“.