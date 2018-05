Erfolg zurückgekehrt: Pacult in der Königsklasse

Damit marschierte der 58-Jährige mit Kukesi auf Platz zwei, träumt von der Champions League. Weil Meister Skenderbeu wegen Verdachts von Spielmanipulation von der UEFA eine 10-Jahres-Sperre ausfasste. Das Urteil wird der internationale Sportgerichtshof (CAS) nicht komplett verwerfen. So ist für Kukesi der Weg in die Königsklasse frei. „Reizvoll“, sagt Pacult, dessen Vertrag sich automatisch verlängert. „Da sieht man, was passiert, wenn man in Ruhe arbeiten darf.“