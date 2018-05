Schock für Franzosen! Dimitri Payet verpasst WM

Frankreich muss bei der Fußball-WM in Russland auf Dimitri Payet verzichten. Der Profi von Olympique Marseille zog sich am Mittwoch im Europa-League-Finale gegen Atletico Madrid eine Muskelverletzung zu und wird nicht mehr rechtzeitig für das Turnier fit, wie Teamchef Didier Deschamps am Donnerstag im Zuge der Bekanntgabe des 23-Mann-Kaders vermeldete.